السبب وراء قلق رئيس الفيحاء السابق من أوضاع النصر

المواطن - محمد سمعه

تحدّث سعود عبدالله الشلهوب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء سابقًا عن قلقه من أوضاع نادي النصر بعد تأخر انتخاب مجلس إدارة جديد له.

وكتب سعود الشلهوب عبر حسابه الرسمي في تويتر: هل أصبحت رئاسة نادي النصر، قضية أشغلت الجميع وليس لها حل، أم أنه هناك سر لا نعلمه ولا نعرفه، ولن تُشكل إدارة النصر حتى ينكشف هذا السر.

وأضاف سعود الشلهوب: النصر بطل الدوري العام الماضي، والاستعدادات لهذا العام بدأت والنصر لم تُحل مشكلة إدارته، أتمنى التوفيق لجميع أنديتنا في الموسم القادم، لأننا نريد دوريًا قويًا وممتعًا جدًا.

الترشح في اللحظات الأخيرة

ويُذكر أن نصر النصر وصالح عبد الرحمن الأطرم تقدّما بأوراق ترشحهما رسميًا لرئاسة نادي النصر يوم الخميس الماضي، خلال فترة الترشح الثالثة بعدما لم يتقدم أي مرشح لرئاسة النادي خلال الفترة الأولى والفترة الثانية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قررت تمديد الفترة الثالثة حتى يوم الخميس المقبل من أجل استقبال مزيدًا من المترشحين لرئاسة نادي النصر قبل انطلاق موسم 2019-2020.

ويُذكر أن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر سابقًا، كان اعتذر عن عدم التقدم بأوراقه والترشح لانتخابات النصر لظروف خاصة، مضيفًا أنه سيظل عاشقًا ومحبًا لـ النصر من المدرجات.

وفاز النصر بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال والذي احتل المركز الثاني.