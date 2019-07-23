السبت.. قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إجراء قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يوم السبت المقبل، بمشاركة 32 ناديًا.

وتشهد النسخة الجديد من البطولة العربية للأندية مشاركة فرق من معظم الدول العربية، ومنها الاتحاد والشباب من السعودية، النجمة والعهد من لبنان، والثلاثي الكويتي العربي، الكويت والسالمية، بالإضافة إلى شباب الأردن.

وكان رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، تركي آل الشيخ، قد قرر إطلاق اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس على النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، وستُقام المباراة النهائية 2020 في الرباط.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي توج بلقب كأس زايد للأندية الأبطال النسخة الماضية، بعد فوزه على الهلال في المباراة النهائية.