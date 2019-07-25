السبيرز يسقط بثنائية في مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

المواطن - مروة نبيل

نجح الشياطين الحمر في تحقيق فوز صعب بهدفين مقابل هدف في مباراة توتنهام ضد مان يونايتد التي أُقيمت، اليوم الخميس، في الصين ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وقام المديران الفنيان ماوريسيو بوكيتينو وأولي جونار سولسكاير بتجربة عدد كبير من اللاعبين خلال مباراة توتنهام ضد مان يونايتد اليوم، لتجهيز الفريقين بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

توتنهام ضد مان يونايتد

وبدأت مباراة توتنهام ضد مان يونايتد بشكل سريع، وهدد الشياطين الحمر مرمى السبيرز في الدقيقة الخامسة، وسدد مارسيال كرة قوية في القائم، ورد ديلي ألي بتسديدة قوية أنقذها الحارس دافيد دي خيا في الدقيقة 11.

واحتسب حكم مباراة توتنهام ضد مان يونايتد ركلة حرة للشياطين الحمر في الدقيقة 18، نفذها اللاعب أشلي يونج، إلا أن حارس المرمى باولو جازانيجا صدها بسهولة، وأرسل أندرياس بيريرا كرة مميزة للاعب مارسيال ليهز الشباك في الدقيقة 21.

وأبعد جازنيجا تسديدة قوية من أشلي يونج في الدقيقة 25، وأطلق بول بوغبا تسديدة صاروخية، ولكنها خرجت بعيدًا، لينتهي الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد مان يونايتد بتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد.

هدفان وتغييرات عديدة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى الشياطين الحمر 11 تغييرًا، فيما دفع مدرب السبيرز بتغييرات عديدة، وكاد سون هيونج مين أن يُسجل هدف التعادل في الدقيقة 50، إلا أن تسديدته هزت الشباك من الخارج.

وتمكن السبيرز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق تسديدة مميزة من لوكاس مورا، واستمرت محاولات الفريقين في مباراة توتنهام ضد مان يونايتد دون خطورة على المرميين.

وسجل جوميز هدفًا في الدقيقة 80 بعدما تبادل الكرة مع خوان ماتا بشكل مميز، ليمنح الشياطين الحمر التقدم مجددًا، وأحرز ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة 82، إلا أن حكم مباراة توتنهام ضد مان يونايتد ألغاه بداعي التسلل.

وكاد مورا أن يُسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، إلا أن رأسيته مرت بجوار القائم، لتنتهي مباراة توتنهام ضد مان يونايتد بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 2/1.