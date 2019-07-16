السديس للحجاج: تفرغوا لما أتيتم لأجله 

المواطن - واس

ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم درسه الدوري من كتاب “زاد المعاد في هدي خير العباد” لابن قيم الجوزية رحمه الله بالمسجد النبوي، بعد صلاة المغرب في موقع الدرس بالتوسعة السعودية الأولى بين الحصوتين.

وقال السديس: الحج هو أحد أركان الإسلام فينبغي على الحاج أن يتفرغ لأداء العبادة والزيارة بالقيام بالأركان والواجبات والشروط والسنن والمستحبات وأن يتفرغ لما من أجله أتى، ولا يشغل نفسه بأي أمر من الأمور الخارجة عن عبادة الله عز وجل، وأن يرعى أمن المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبين معاليه تعريف الحج، وعلى من يجب الحج وبيان شروط وجوب الحج وفضل الحج والاستعداد له ومواقيت الحج الزمانية والمكانية، والإحرام وكيفية الإحرام ومحظورات الإحرام والتعرف على أركانه وواجباته وسننه، ثم الأعمال التي عملها المصطفى عليه الصلاة والسلام في يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وأيضاً الدفع إلى مزدلفة والمبيت بها والدفع منها إلى مِنى وأعمال يوم العيد وأيام التشريق وطواف الوداع ، موضحاً أن المسلم يخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة وهي ( التمتع ، القران ، الإفراد ) .