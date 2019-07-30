السديس يلقي درسًا في تفسير آيات الحج وشرح أحاديثه

المواطن - مكة المكرمة

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بعد صلاة مغرب اليوم، درسًا في تفسير آيات الحج وشرح أحاديثه، وذلك في كرسي الأئمة بالمسجد الحرام، ضمن برامج إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام (1440هـ)، والذي يأتي في إطار برنامج “قيم من الحرمين الشريفين”.

وبدأ الشيخ السديس درسه ببيان شروط عبادة الحج والعقيدة الصحيحة فيه، ووجوب الابتعاد عن الشعارات السياسية والطائفية والعنصرية، وأن الأخوة في الحج تبقى فليس هناك فرق بين أبيض أو أسود أو عربي أو عجمي، قال تعالى: {إنما المؤمنون إخوة}، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى).

وقال: يجب علينا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة، فقد صلى صلى الله عليه وسلم وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). وقد حج وقال: (لتأخذوا عني مناسككم)، فلم يرفع شعارًا غير شعار التوحيد والسنة والسير على كتاب الله، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسلكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واختتم درسه قائلًا: إن الحج عبادة قائمة على الإخلاص، حج لا رياء فيه كما قال صلى الله عليه وسلم: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) وقوله: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه).

ودعا الرئيس العام لحجاج بيت الله الحرام بالتوفيق والتيسير في حجهم والرفق واللين فيما بينهم وعدم التزاحم والتدافع، وأن يتعاونوا مع القائمين على خدمتهم من الجهات الإشرافية على الحرمين الشريفين، فإنهم يعملون بدأب واجتهاد ويبذلون الغالي من أجل سلامة الحجاج.