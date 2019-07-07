السر وراء تفوق النصر الوشيك على الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

لا يزال يرغب نادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الاتحاد، دخل في منافسة قوية مع نادي النصر في الفترة الأخيرة، من أجل ضم عبدالفتاح آدم، خاصة أن لاعب التعاون تألق بصورة مميزة مع سكري القصيم في موسم 2018-2019.

وقالت تقارير صحافية أن نادي النصر تقدم بعرض جديد ومختلف عن العرض السابق لإدارة نادي التعاون للتعاقد مع عبدالفتاح آدم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر يُسابق الزمن لإتمام خطته

وفي حال أتم النصر خطته وضم عبدالفتاح آدم، سيكون أصفر العاصمة تفوق على الاتحاد في السباق لضم مهاجم نادي التعاون، خاصة أن النصر في أمسّ الحاجة للتعاقد مع مهاجم مع اقتراب اللاعب النيجيري أحمد موسى من الرحيل عن صفوف العالمي.

ويأتي تقديم النصر عرضًا مختلفًا لإدارة التعاون وذلك بعد رفض اللاعب السنغالي مباي دياني مهاجم نادي غلطة سراي التركي الانضمام لأصفر العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفكر نادي النصر في ضرورة التعاقد مع صفقة بديلة لتدعيم الخط الهجومي لديه بعد رفض مباي دياني، فلم يجد بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي صفقة أقوى من اللاعب عبدالفتاح آدم.