السعودية تهزم سوريا بثلاثية نظيفة

المواطن - محمد سمعه

تفوّق المنتخب السعودي على نظيره السوري بثلاثية دون ردّ ضمن مباريات الجولة النهائية في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين والمُقامة حاليًا في مملكة الأردن.

بدأ الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي وسوريا بتفوق تام هجوميًا من قبل الأخضر والذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب وليد عياش في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم المنتخب السعودي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثّف المنتخب السعودي من هجماته، فنجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب صالح برناوي في الدقيقة الخامسة والستين.

ولم ينجح منتخب سوريا في إحراز الهدف الأول طوال المباراة بسبب تراجعه للمناطق الدفاعية، مما أعطى الفرصة للمنتخب السعودي للبحث عن إحراز الهدف الثالث.

وتمكّن المنتخب السعودي من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة التسعين عبر اللاعب فواز المطيري لتنتهي المباراة بفوز أخضر الناشئين بثلاثية دون رد.

سيواجه المنتخب السعودي في الجولة الثانية المنتخب الأردني بعد غد الثلاثاء.