السعودية تُمطر شباك الكويت بسداسية

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب السعودي من الفوز على شقيقه الكويتي بسداسية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين والمُقامة حاليًا في دولة الأردن.

الشوط الاول

بدأ المنتخب السعودي الشوط الأول بضغط هجومي كبير، أسفر عن هدف أول للأخضر عبر اللاعب مهند براح في الدقيقة الثالثة.

وأضاف بعدها بدقيقتين، اللاعب عبد العزيز العليوة الهدف الثاني للأخضر السعودي.

وفي ظل تراجع المنتخب الكويتي، تمكن المنتخب السعودي للناشئين من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب مهند براح في الدقيقة العشرين بطريقة جميلة.

وقبل نهاية الشوط الأول بثماني دقائق، تمكن اللاعب خالد مجرشي، من إحراز الهدف الرابع للأخضر السعودي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي برباعية دون رد.

الشوط الثاني

واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني، حيث واصل المنتخب السعودي ضغطه الهجومي مما أسفر عنه إحراز الهدف الخامس عبر اللاعب وليد عياش في الدقيقة الخمسين.

واختتم الأخضر أهدافه، بإحراز الهدف السادس في المباراة عبر اللاعب علي عبد الرؤوف في الدقيقة الثانية والخمسين.

ونجح المنتخب الكويتي بعد ذلك في تسجيل هدفه الوحيد في المباراة عبر اللاعب جراح الهلالي في الدقيقة الـ90.

وأصبح رصيد المنتخب السعودي بعد الفوز 6 نقاط في المركز الأول في المجموعة الثالثة، أما رصيد منتخب الكويت فتجمد عند نقطة واحدة.

وتأهل المنتخب السعودي رفقة منتخبي سوريا والأردن للدور التالي من بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.