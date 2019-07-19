السعودية ضد مصر.. مواجهة عربية على شاطئ نيوم

المواطن - مروة نبيل

تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة نيوم لمتابعة مباراة السعودية ضد مصر المرتقبة ضمن منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية.

السعودية ضد مصر

واختتم المنتخب الوطني استعداداته لمباراة السعودية ضد مصر اليوم، بحصة تدريبية في صالة الحديد، وطالب المدير الفني للأخضر، البرازيلي إليكس براغا اللاعبين ببذل قصارى جهدهم وتحقيق نتيجة إيجابية.

وظهر الأخضر لكرة القدم الشاطئية بمستوى مميز في مباراة الأولى بالبطولة الدولية ضد الصين، حيث تمكن من الفوز بنتيجة 6/5، ويأمل مواصلة انتصاراته خلال مباراة السعودية ضد مصر اليوم.

على الجانب الآخر، تمكن منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية من تحقيق فوز كبير ضد الصين بالأمس، حيث فاز بنتيجة 7/0، ما يدل على قوته ويزيد من إثارة مباراة السعودية ضد مصر اليوم.

البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية

وانطلقت منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية التي تحتضنها مدينة نيوم بمشاركة 6 منتخبات، يوم الأربعاء الماضي، وستختم فعالياتها، يوم غد السبت.

يُذكر قرعة البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية، أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي مصر والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين، الإمارات وإنجلترا.