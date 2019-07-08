السعودية للكهرباء تفصل التيار بدون إنذار وتطلب من المتضرر تسجيل بلاغ

المواطن - الرياض

أكّدت الشركة السعودية للكهرباء أنه لا يتم فصل التيار عن المتخلفين في سداد الفاتورة إلا بعد توافر عدد من الشروط والضوابط وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الأمر.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء رداً على استفسار أحد المشتركين حول المبلغ المتأخر الذي يستوجب فصل التيار: يتم فصل الخدمة الكهربائية عند بلوغ الرصيد السابق أكثر من 1000 ريال، أو في حال تراكم الفواتير لأكثر من 3 أشهر.

وفي هذا الصدد عبر العديد من المواطنين عن سخطهم من قيام الشركة السعودية للكهرباء بفصل التيار دون سابق إنذار مؤكدين أن ذلك يتعارض مع حقوق المشتركين.

ولفتت الشركة في معرض ردّها على استفسارات متعددة انه يمكن تسجيل بلاغ عبر قنوات الشكوى الرسمية والمعتمدة في السعودية للكهرباء حال تم فصل التيار دون إنذار المشترك.

كما تلقت الشركة العديد من الشكاوى والاعتراضات حول قيمة فاتورة الكهرباء الأخيرة ودعت السعودية للكهرباء المتضررين إلى تسجيل شكوى حيث قالت : ” نأسف لمروركم بهذه التجربة، ونأمل منكم التلطف بتسجيل بلاغ عبر موقع الشركة، على الرابط التالي: (هنا) ⁩أو من خلال تطبيق “الكهرباء” أو التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال، على الرقم 933، وفي حال تم تسجيل بلاغ سابق نأمل تزويدنا برقم البلاغ”

وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعادت تصميم فاتورة الكهرباء بشكل يسهل على المشتركين قراءة الرقم الأهم فيها وهو كمية الاستهلاك.

وقالت السعودية للكهرباء في هذا الشأن إن رقم كمية الاستهلاك في الفاتورة، هو الرقم الأهم الذي يجب على كل مشترك التركيز عليه، لأنه يمثل الفارق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة لعداد المشترك خلال دورة القراءة.