السعودية للكهرباء تكشف حقيقة رفع الأسعار

السعودية للكهرباء تكشف حقيقة رفع الأسعار

2019/07/18
الساعة 8:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الخميس الأنباء التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول زيادة أسعار الخدمة، مؤكدة أن ما تم تداوله غير صحيح.

وقالت الشركة عبر صفحة العناية بالمشتركين على “تويتر” رداً عن تساؤلات المتابعين: “غير صحيح ما يتم تداوله عن وجود زيادة في التعرفة وأسعار الخدمة”.

وشهدت مواقع التواصل انتشارا لشائعة حول ارتفاع أسعار الخدمة وزيادة تعرفة الكهرباء، عبر وسم تم تدشينه تحت عنوان “ارتفاع تسعيرة الكهرباء”، فيما تدخّل كثير من المتابعين لنشر توضيح شركة الكهرباء لوضع حد لتلك الشائعات.



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