السنغال ضد تونس .. الأسود يسيطرون

المواطن - مروة نبيل

شهدت أحداث الشوط الأول من مباراة السنغال ضد تونس، المقامة الآن على ملعب الدفاع الجوي، سيطرة كبيرة من لاعبي أسود التيرانغا.

السنغال ضد تونس:

وانتهى الشوط الأول من مباراة السنغال ضد تونس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019” بالتعادل السلبي بين المنتخبين، إلا أن أسود التيرانغا سيطروا على معظم أحداثه.

وكشف حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات الشوط الأول من مباراة السنغال ضد تونس اليوم، حيث وصلت نسبة استحواذ الأسود إلى 55%، مقابل 45% لنسور قرطاج.

وقام لاعبو أسود التيرانغا بـ7 محاولات على المرمى في الشوط الأول من مباراة السنغال ضد تونس اليوم، وحصل على 4 ركلات ركنية، واحتُسب عليه تسللان، وارتكب 7 مخالفات، ولم يحصل أي من لاعبيه على بطاقات ملونة.

على الجانب الآخر، كان للاعبي نسور قرطاج محاولتان فقط على المرمى، وحصل على ركلة ركنية واحدة، ولم ينل أي لاعب من صفوفه على بطاقات ملونة في مباراة السنغال ضد تونس اليوم.

تحية ماني وساسي:

وحرصت الجماهير الحاضرة في المدرجات على تحية نجم نادي ليفربول وأسود التيرانغا ساديو ماني، ولاعب الزمالك ونسور قرطاج، فرجاني ساسي قبل انطلاق مباراة السنغال ضد تونس اليوم، وقام الثنائي برد التحية.

كما تفاعلت الجماهير مع لمسات ماني في مباراة السنغال ضد تونس اليوم، وشجعت اللاعب خلال أحداث الشوط الأول، وقامت بالأمر ذاته مع ساسي الذي يحظى بشعبية بين الجمهور المصري للعبه في صفوف الزمالك.