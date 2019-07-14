السنغال ضد تونس .. معز يتألق

المواطن - مروة نبيل

خطف حارس مرمى منتخب نسور قرطاج، معز حسن، الأنظار خلال أحداث مباراة السنغال ضد تونس، المقامة الآن على ملعب الدفاع الجوي.

معز حسن يتألق:

وظهر معز حسن بمستوى مميز في مباراة السنغال ضد تونس اليوم، حيث تصدى لهجمات أسود التيرانغا بقيادة المتألق ساديو ماني، ليحرمهم من هز الشباك طوال أحداث الشوط الأول.

وواصل معز حسن تألق خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة السنغال ضد تونس اليوم، وتصدى لركلة الجزاء التي سددها نجم أسود التيرانغا سافيت في الدقيقة 79، ليُحافظ على نتيجة التعادل السلبي.

السنغال ضد تونس:

وتلعب السنغال ضد تونس الآن ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، وتُشير نتيجة المباراة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين حتى الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الثاني.

وشهدت أحداث مباراة السنغال ضد تونس اليوم سيطرة كبيرة من أسود التيرانغا، حيث وصلت نسبة استحواذه في الشوط الأول إلى 55%، وكان له 7 تسديدات، مقابل 45% لمنتخب نسور قرطاج الذي كان له تسديدتان فقط.