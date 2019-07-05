السنغال لا تعرف الخسارة ضد أوغندا

المواطن - مروة نبيل

تلعب السنغال ضد أوغندا اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

السنغال ضد أوغندا

وتأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى دور الـ16، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما صعدت أوغندا كوصيف المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وسبق أن لعبت السنغال ضد أوغندا 5 مرات من قبل، ولم يتمكن المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم من الفوز بأي لقاء، ونجح أسود التيرانغا في الفوز بمباراتين، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل.

وفي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2002، لعبت السنغال ضد أوغندا مباراتين، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وفاز أسود التيرانغا في المواجهة الأخير بثلاثة أهداف نظيفة.

وفازت السنغال ضد أوغندا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2014 بهدف دون رد، وتعادلا في المواجهة الأخرى بهدف لكل منتخب، ولعبا وديًا عام 2017، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.