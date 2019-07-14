السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة السنغال ضد تونس، التي أُقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، بفوز أسود التيرانغا بهدف دون رد.

السنغال ضد تونس:

وبدأت مباراة السنغال ضد تونس بسيطرة كبيرة للاعبي أسود التيرانغا، ومرر ساديو ماني كرة مميزة للاعب يوسف سابالي في الدقيقة السادسة، إلا أن محمد دراجر أبعدها إلى ركنية.

ونفذ وهبي الخزري ركلة حرة بشكل مميز في الدقيقة 12، إلا أن دفاع الأسود أبعدها، قبل أن ينفذ اللاعب ذاته ركلة أخرى تجاه ديلان برون في الدقيقة 21، ولكنها خرجت إلى ركنية.

وسدد سابالي دراجر كرة قوية في الدقيقة 26، إلا أن العارضة حرمت أسود التيرانغا من الهدف الأول، وطالب الخنيسي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 29، ولكن حكم مباراة السنغال ضد تونس طالب باستمرار اللعب.

وكاد سابالي أن يُسجل الهدف الأول في الدقيقة 37، وخرجت تسديدته بعيدًا، وبعد دقيقة واحدة، انفرد ساديو ماني بالمرمى، إلا أنها مرت بجوار القائم، واستغل اللاعب ذاته كرة أخرى وكاد أن يهز الشباك، ولكن الحارس معز حسن أنقذ الموقف، لينتهي الشوط الأول من مباراة السنغال ضد تونس بالتعادل السلبي.

إهدار ركلتين:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط نسور قرطاج، وأضاع الخنيسي فرصة مؤكدة في الدقيقة 48، وتألق حارس أسود التيرانغا أمام تسديدة فرجاني ساسي، وسدد نعيم السليتي كرة قوية في الدقيقة 60، ولكنها خرجت بعيدًا.

وواصل نسور قرطاج الضغط بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 74 من أحداث مباراة السنغال ضد تونس اليوم، وسددها فرجاني ساسي، إلا أن الحاري جوميز تصدى لها.

وحصل الأسود على ركلة جزاء في الدقيقة 79، وسددها سافيت إلا أن الحارس معز حسن تألق وأبعدها، وكاد أندري سافي أن يُسجل الهدف الأول من تسديدة قوية في الدقيقة 89، إلا أنها مرت بجوار القائم، لينتهي الوقت الأصلي من مباراة السنغال ضد تونس بنتيجة 0/0، ليلعب المنتخبان أشواطًا إضافية.

هدف عكسي:

وحاول المنتخبان الضغط وتسجيل هدف لخطف بطاقة التأهل، ونفذ سافيت ركلة حرة في الدقيقة 101، وأخطأ الحارس معز حسن في تقديرها لتصطدم باللاعب برون وتهز الشباك، ليتقدم أسود التيرانغا بهدف عكسي.

واستمرت محاولات نسور قرطاج، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة 114، قبل أن يُلغيها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لتنتهي مباراة السنغال ضد تونس بفوز أسود التيرانغا والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في انتظار الفائز من مواجهة الجزائر ضد نيجيريا.