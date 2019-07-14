السنغال وتونس يلعبان أشواطًا إضافية

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الثاني من مباراة السنغال وتونس، المقامة على إستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019” بالتعادل السلبي، ليلعبا أشواطًا إضافية.

السنغال وتونس:

وبدأت مباراة السنغال وتونس بشكل سريع، وسيطر أسود التيرانغا على معظم فترات الشوط الأول، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة، ليضيعوا تسجيل هدف وحسم التأهل مبكرًا.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة السنغال وتونس اليوم، استمر ضغط المنتخبين بحثًا عن تسجيل هدف، وحصل نسور قرطاج على ركلة جزاء في الدقيقة 75، إلا أن النجم فرجاني ساسي أضاعها.

وحصل أسود التيرانغا على ركلة جزاء في الدقيقة 79، إلا أن حارس نسور قرطاج معز حسن تألق وتصدى لتسديدة سافيت، لينتهي الوقت الأصلي من مباراة السنغال وتونس بالتعادل بدون أهداف.