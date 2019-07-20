السويكت: الدعم عالٍ وتفاءلوا يا نصراويين

المواطن - محمد سمعه

أكد صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على أن الدعم الكبير من قبل القيادة سيُساعد الأندية على تحقيق الأفضل والوصول إلى أعلى المراتب خلال الفترة المقبلة.

وتحدث صفوان السويكت على قناة KSA SPORTS قائلًا: مبلغ الدعم عالٍ جدًّا، ومن يُجهز نفسه وناديه سيصل به لأعلى المراتب، وينتظرنا عمل كبير في نادي النصر، خاصة أن السير على الخطة الموضوعة يُحقق رؤية المملكة في عام 2030.

وأضاف صفوان السويكت أقول لجماهير النصر: تفاءلوا بالخير تجدوه.

ويذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة أعلن عن تخصيص ملياري ونصف المليار ريال لدعم الأندية والرياضات المختلفة، منهم مليار و 64 مليون ريال لدعم أندية الدوري السعودي للمحترفين، بجانب تخصيص 171 مليون ريال لدعم أندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة في المملكة.

د.صفوان السويكت رئيس نادي ⁧#النصر⁩ :

مبلغ الدعم عالي جداً ، ومن يجهز نفسه سيحقق أعلى المراتب .. وأقول لجماهير ⁧#النصر⁩ تفائلوا بالخير تجدوه

⁧#استراجية_دعم_الأندية⁩ .

⁦#KSA_SPORTS⁩ pic.twitter.com/rah2qD3RUt — KSA SPORTS (@riyadiyatv) July 20, 2019