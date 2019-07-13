السويكت: القادم أجمل لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

تحدث صفوان السويكت، رئيس نادي النصر الجديد، للمرة الأولى إعلاميًّا، وذلك بعد فوزه برئاسة النصر لمدة أربع سنوات، اليوم السبت.

وقال صفوان السويكت عقب فوزه بانتخابات النصر: القادم أجمل وأفضل وأروع وأقوى بإذن الله، أريد منكم دعم النادي بالحضور للمباريات وأبشركم بالخير فناديكم قوي وأنا واحد منكم.

وأضاف السويكت: أنا مشجع لـ النصر قبل أن أكون رئيس مجلس إدارة النادي.

وكان صفوان السويكت فاز برئاسة النصر متفوقًا على كل من صالح الأطرم ونصر النصر.

وقبل إعلان صفوان السويكت كرئيس للنصر، تمكن العالمي اليوم السبت من التعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم لاعب نادي التعاون لمدة خمس سنوات وحتى صيف 2024.

وتولى صفوان السويكت منصب رئاسة النصر خلفًا لـ سعود آل سويلم والذي أعلن اعتذاره عن الترشح لرئاسة النادي عبر تغريدات كتبها في حسابه الرسمي في تويتر.