السيسي يعتمد الميزانية الأكبر في تاريخ مصر

المواطن - متابعة

ذكرت الجريدة الرسمية المصرية، يوم أمس الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمد ميزانية البلاد للسنة المالية 2019-2020.

كان البرلمان المصري وافق على الميزانية الأسبوع الماضي، وقدمها للرئيس للتصديق عليها.

ونشر القانون الذي أطلق عليه رقم 79 لسنة 2019 والخاص بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، في الجريدة الرسمية.

وسبق أن أعلنت المالية المصرية أن هذه الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، وقالت في بيان: إن “حجم مصروفاتها يصل إلى 1.6 تريليون جنيه (95.7 مليار دولار) بزيادة 150 مليار جنيه (8.9 مليار دولار) عن موازنة 2018/2019”.

ويبلغ العجز المستهدف مقدار 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ معدل النمو المستهدف 6%.