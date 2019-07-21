الشايعي: التعاون سيُقاتل على بطولات النفس القصير

المواطن - مروة نبيل

أكد نائب رئيس نادي التعاون، علي الشايعي، أن سكري القصيم سيُقاتل على بطولات النفس القصير في الموسم المقبل، مشددًا في الوقت ذاته على استعداد الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن.

وقال الشيعي: “ابتدأ معسكر الفريق يوم الأمس، وتسير أمور الفريق بشكل جيد كبداية موسم.. نشكر سفير المملكة في بلجيكا لحسن الاستقبال عندما وصل الفريق إلى بروكسل في طريقه إلى هولندا، حيث يقام معسكر الفريق”.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “تم اختيار هولندا لإقامة المعسكر لأنها مهيأة للمباريات الودية وفيها ملاعب جيدة، ولأجوائها الرائعة”.

وأضاف: “لدينا 7 لاعبين أجانب وكلهم متواجدون من الموسم الماضي، لم يتم جلب أي أجنبي جديد، والأحاديث الإعلامية عن لاعبي التعاون المحليين لا صحة لها، الجميع في المعسكر ومستمرين مع الفريق”.

وواصل: “لا زال أمامنا تعاقدات محلية لكثرة مشاركات الفريق الداخلية والخارجية… جدول الدوري الجديد مميز، لكن قد نواجه ضغوطات في المشاركات الخارجية، وتحديدًا البطولة الآسيوية”.

واستكمل الشايعي تصريحاته قائلًا: “طموحات التعاون كبيرة وكثيرة، لكن يبقى الطموح الأهم هو المحافظة على مستوى الموسم الماضي”.

واختتم نائب رئيس نادي التعاون تصريحاته الإذاعية قائلًا: “سنقاتل بشكل أكبر على بطولات النفس القصير، وعلى تحقيق مستوى مميز في الدور الأول من الدوري”.