الشباب يبقي العمران إلى 2023
لتدعيم صفوف الفريق الأول

الشباب يبقي العمران إلى 2023

2019/07/03
الساعة 12:34 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن تمديد عقد لاعبه ناصر العمران، ليبقى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى منافسات عام 2023.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب ناصر العمران بقميص الليوث، بعد تمديد عقده لمدة أربعة أعوام، وتمنى مجلس الإدارة برئاسة خالد البلطان التوفيق له في مسيرته المقبلة مع الليوث.

وكان ناصر العمران، صاحب الـ21 عامًا، يلعب في صفوف نادي الشباب تحت 23 عامًا، وظهر بمستوى مميز خلال الفترة الماضية، ما دفع الإدارة للإبقاء عليه.

ويأمل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة البلطان في تمديد عقود اللاعبين المميزين وإبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ للظهور بمستوى جيد في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة.

 



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