الشباب يتعاقد مع عمران إلياس

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب، عن تعاقده مع اللاعب عمران إلياس من المواليد في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب أن تعاقد الليث مع اللاعب عمران إلياس جاء تحت إشراف خليف الهويشان الرئيس التنفيذي للنادي.

جدير بالذكر، أن نادي الشباب اختتم المرحلة الإعدادية الأولى من معسكره التحضيري للموسم الجديد، ويستعد الليث للمغادرة إلى ألمانيا فجر الأحد المقبل لإقامة المعسكر الخارجي حتى الثامن من أغسطس المقبل.

ويذكر أن المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب الشباب الجديد، كان ذكر بأنه سيقاتل لإسعاد الجمهور الشبابي، مضيفًا أن خبرات خالد البلطان رئيس الشباب ستساعده على النجاح مع الليث.

وجاء تعاقد نادي الشباب مع المدرب خورخي ألميرون، ليخلف المدرب الروماني ماريوس سوموديكا.

وكان نادي الشباب سبق له التعاقد مع اللاعب عبدالملك الخيبري، لاعب وسط نادي الهلال السابق.