الشباب يستغل الفرصة بعد تراجع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

رحل اللاعب عبدالملك الخيبري عن صفوف نادي الهلال بعد ثلاث سنوات تواجد فيها في صفوف أزرق العاصمة، لكن كثرة الإصابات جعلته يبتعد عن أهم المباريات لـ الهلال مما أدى إلى رحيله.

وأشارت تقارير إخبارية أن نادي الشباب بات قريبًا من التعاقد مع اللاعب عبدالملك الخيبري لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق موسم 2019-2020.

سيستغلّ نادي الشباب الفرصة والتي أُتيحت له خاصة بعد تراجع نادي الاتحاد عن ضمّ اللاعب عبدالملك الخيبري، نتيجة لتعاقده مع اللاعب عبدالإله المالكي ولمدة ثلاث سنوات من نادي الوحدة اليوم الثلاثاء.

ويُذكر أن الشباب أصبح الآن بحاجة ماسّة للتعاقد مع صفقات قوية من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد.

وكان خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وعد الجمهور الشبابي بضم أفضل الصفقات من أجل المنافسة على الألقاب وتحسين ترتيب الفريق في الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن نادي الشباب كان احتلّ المركز الخامس في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، ليفشل الفريق الشبابي في التأهل لـ بطولة دوري أبطال آسيا في العام المقبل.

وكان خالد البلطان فاز برئاسة الشباب، بالتزكية ولمدة أربع سنوات في الفترة الأخيرة.