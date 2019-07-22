الشباب يستهل تدريباته لمواجهة دوسلدورف

الشباب يستهل تدريباته لمواجهة دوسلدورف

2019/07/22
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1640
0
طباعة
المواطن - واس

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صباح اليوم أولى حصصه التدريبية في معسكره الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020 الذي يقام في شمال ألمانيا بهارزفينكل التابعة لمدينة غوترسلوه ، وذلك تحت قيادة المدير الفني خورخي ألميرون.

وبدأ لاعبو الشباب الحصة الأولى بإجراء التدريبات اللياقية تحت إشراف مدرب اللياقة دييغو أوسي ، قبل أن يقسم مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين ، ليجروا مناورة على منتصف الملعب.

من جهة أخرى، خضع الحارسان عبدالله العويشير ومروان الحيدري إلى تدريبات خاصة برفقة مدرب الحراس أوراسيو مونتي ، في الوقت الذي واصل فيه الحارس محمد عواجي واللاعب عبدالله الشامخ برنامجيهما التأهيليين برفقة أخصائي العلاج الطبيعي .

ويذكر أن نادي الشباب، سيواجه وديًا فريق فورتونا دوسلدورف الألماني في تمام الثامنة من مساء اليوم الاثنين على الملعب المخصص للفريق خلال معسكره في هارزفيتكل.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم