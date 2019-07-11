الشباب يضم الشملان ويُخالص كعبي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب منذ قليل عن تعاقده مع اللاعب راكان الشملان على سبيل الإعارة من نادي النصر.

وذكر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر تويتر، أن اللاعب راكان الشملان سيلعب في صفوف الليث لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الشباب، مخالصته ماليًا مع اللاعب خالد كعبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي النصر أعلن اليوم عن موافقته على إعارة لاعبه راكان الشملان لـ نادي الشباب.

ويُذكر أن رئيس اللجنة العامة للانتخابات أعلن تأجيل عقد الجمعية العمومية لـ النصر والتي كان من المقرر عقدها اليوم، من أجل انتخاب الرئيس الجديد لنادي النصر ولمدة أربع سنوات.

ويرغب نادي الشباب في ضم أقوى الصفقات لصفوفه؛ وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019-2020.