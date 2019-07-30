الشباب يضم محمد السهلاوي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب، اليوم عن ضمه للمهاجم محمد السهلاوي لاعب نادي النصر السابق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر، أن اللاعب محمد السهلاوي انضم إلى معسكر الشباب؛ وذلك تمهيدًا للتوقيع معه كلاعب محترف في صفوف نادي الشباب خلال الأيام المقبلة.

ويُذكر أن النصر كان وقّع مخالصة مالية مع محمد السهلاوي، عقب نهاية موسم 2018-2019.

وبعدما انضمّ محمد السهلاوي لـ الشباب، أصبح الآن كلٌّ من تيسير الجاسم لاعب الأهلي السابق، وناصر الشمراني مهاجم الاتحاد السابق يبحث عن مصيره في الميركاتو الصيفي بعدما رحلا عن أنديتهما عقب نهاية موسم 2018-2019.

لم يلعب محمد السهلاوي أساسيًا مع نادي النصر في الموسم الماضي ببطولة دوري المحترفين، لاعتماد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على المغربي عبدالرزاق حمدالله.