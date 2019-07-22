الشباب يفوز على فورتونا دوسلدورف برباعية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز على نظيره فورتونا دوسلدورف وديًّا بنتيجة 4/3، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في ألمانيا.

وبدأ الشباب ودية فورتونا دوسلدورف بتشكيل مكون من؛ مروان الحيدري، حسان تمبكتي، محمد سالم، حسن معاذ، فهد غازي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالملك الخيبري، دانيلو أسبريا، سيباستياو جونيور، كريستيانو جوانكا وبوبكر تراولي.

وشهد الشوط الأول، تسجيل الشباب ثنائية عن طريق بوبكر تراولي وعبدالمجيد الصليهم، واهتزت شباكه بهدفين، كما أجرى المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون تبديلين بخروج تراولي ومحمد سالم ودخول صوماليا ومحمد سالم.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، جاء تشكيل الشباب ضد فورتونا دوسلدورف كالتالي؛ عبدالعويشير، أحمد شراحيلي، محمد البقعاوي، صوماليا، عبدالملك الشمري، ناصر العمران، تركي العمار، وليد العنزي، عبدالله الحمدان، تراولي وراكان الشملان.

وتمكن فريق فورتونا دوسلدورف من تسجيل الهدف الثالث مع بداية أحداث الشوط الثاني، ودفع مدرب الشباب بالثنائي حسن الراهب وحسن القيد، لينجح الليوث بعد ذلك في تسجيل هدفين عن طريق أحمد شراحيلي والراهب.