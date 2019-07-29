الشباب يواجه بادربورن الألماني وديًا
ضمن معسكره الإعدادي

الشباب يواجه بادربورن الألماني وديًا

2019/07/29
الساعة 8:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1700
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

يستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره بادربورن الألماني وديًا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل 2019/ 2020.

وأعلن حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم، عند الساعة الخامسة ونصف مساء يوم غد الأربعاء، مباراة ودية ضد فريق بادربورن وعلى ملعبه.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا خارجيًا في ألمانيا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، حيث يأمل الجهاز الفني تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بأفضل شكل ممكن.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم