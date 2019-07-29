الشباب يواجه بادربورن الألماني وديًا

المواطن - مروة نبيل

يستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره بادربورن الألماني وديًا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل 2019/ 2020.

وأعلن حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم، عند الساعة الخامسة ونصف مساء يوم غد الأربعاء، مباراة ودية ضد فريق بادربورن وعلى ملعبه.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا خارجيًا في ألمانيا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، حيث يأمل الجهاز الفني تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بأفضل شكل ممكن.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة.