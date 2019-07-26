الشباب يواصل تدريباته بمشاركة بوديسكو وجامان

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته الجماعية تحت قيادة المدير الفني خورخي ألميرون، اليوم الجمعة، ضمن معسكره الخارجي في ألمانيا.

وانطلقت تدريبات الشباب بتمارين لياقية بإشراف مدرب اللياقة دييغو أوسي، قبل أن يُقسم خورخي ألميرون لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى مجموعتين طبّق كل منهما جُملاً تكتيكية.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم التحاق الثنائي الروماني كوستانتين بوديسكو وفاريال جامان لمعسكر الليوث في ألمانيا.

وغادر الثنائي حسن الراهب وصوماليا مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الجمعة، بسبب تعرضهما للإصابة، وفضل الجهازان الفني والطبي عودتهما إلى الرياض، لاستكمال برامجهما العلاجية.

وأوضح حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حسن الراهب تعرض لتمدد في عضلة الفخذ من الدرجة الثانية، فيما تعرض صوماليا لتمزق في عضلة السمانة من الدرجة الأولى.