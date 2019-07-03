الشباب يُخالص السديري وعريشي

المواطن - مروة نبيل

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الأربعاء، مخالصة مالية مع حارس المرمى عبدالله السديري ولاعب الفريق عبدالمجيد عرشي.

وقدمت الإدارة الشبابية الشكر لثنائي الفريق الأول لكرة لاقدم عبدالله السديري وعبدالمجيد عرشي على ما قدموه خلال الفترة الماضية، وتمنت التوفيق لهما في الخطوة المقبلة.

ويأمل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة البلطان في توقيع مخالصات مع اللاعبين الذين يرغب في رحيلهم، وإبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بمستوى مميز في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة.