الشباب يُرحب بـ رحيل رغفاوي

المواطن - محمد سمعه

وافق مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، على إعارة اللاعب حسن رغفاوي، ظهير أيسر الفريق، إلى نادي ضمك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن الحساب الرسمي لـ نادي الشباب عبر تويتر ذكر أن حسن رغفاوي سينضم إلى نادي ضمك لمدة موسم رياضي واحد.

جدير بالذكر أن المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني الجديد لـ نادي الشباب، وصل إلى مدينة الرياض اليوم الأربعاء؛ وذلك استعدادًا لتدريب الليث خلفًا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا.

وكان نادي الشباب احتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي موسم 2018-2019 ليفشل الليث في حجز مقعد آسيوي مؤهل لـ بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

ويذكر أن خالد البلطان كان فاز برئاسة نادي الشباب بالتزكية ولمدة أربع سنوات.