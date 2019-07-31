الشباب يُسقط بادربورن بسباعية وديًّا

المواطن - محمد سمعه

تغلّب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على بادربورن الألماني بسبعة أهداف مقابل هدف، في رابع مباريات الفريق الودية خلال معسكر بوابة الشرق المقام حاليًّا في ألمانيا.

وجاءت أهداف الشباب بواسطة كل من سيبا (هدفين) وإسبريا وجوانكا وعبدالله الحمدان وحسن القيد وراكان الشملان.

وكان المدير الفني لفريق الشباب خورخي ألميرون قد دخل شوط المباراة بتشكيلة مكونة من كل من مروان الحيدري في حراسة المرمى وحسن معاذ وأحمد شراحيلي ومحمد سالم وعبدالملك الشمري وعبدالملك الخيبري وناصر العمران وعبدالمجيد الصليهم وسيبا وإسبيريا وجوانكا.

ووصل صباح اليوم الأربعاء، الجزائري جمال الدين بن العمري، مدافع نادي الشباب، إلى معسكر الليث في دولة ألمانيا، من أجل الانضمام لتدريبات الفريق الشبابي استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

وكان جمال بن العمري حصل على عطلة من نادي الشباب، بعد تتويج الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا يوم 19 يوليو الجاري بالفوز على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر تويتر صورًا من وصول جمال بن العمري إلى معسكر الليث، حيث دخل في نقاش مع محمد السهلاوي لاعب الليث الجديد.

وتواجد خالد البلطان رئيس نادي الشباب في مباراة الفريق الودية اليوم أمام نادي بادربورن الألماني.