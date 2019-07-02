الشباب يُعزز هجومه بالأرجنتيني جوانكا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن تعاقده رسميًّا مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا؛ لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ووقعت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، عقدًا احترافيًّا مع كريستيان جوانكا، وذلك حتى منافسات عام 2022، بناء على توصية من المدير الفني خورخي ألميرون.

ويمتاز جوانكا بإجادته اللعب في أكثر من مركز هجومي، الأمر الذي دفع مجلس إدارة نادي الشباب لضمه بداية من الموسم الرياضي المقبل.

ويملك جوانكا خبرة كبيرة، حيث لعب في ناديي تشاكاريتا جونيور وكولون الأرجنتينيين، إميليك الإكوادوري، ثم احترف في تركيا من بوابة كاسيمبا سبور، قبل أن ينتقل إلى فريق الاتفاق عام 2018.

ولعب النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا، صاحب الـ26 عامًا، 155 مباراة، ونجح في تسجيل 45 هدفًا، وقام بصناعة 13 آخرين.

ويأمل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة البلطان في إبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ للظهور بمستوى مميز في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة.