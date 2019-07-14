الشباب يُعير الحبشي إلى القادسية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن موافقته على إعارة نواف الحبشي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، في الموسم الرياضي الجديد.

وأوضح نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مدة إعارة الحبشي إلى القادسية ستكون لمدة موسم رياضي واحد، وتمنت له الإدارة الشبابية التوفيق في مهمته المقبلة.

وتقوم إدارة نادي الشباب بإعارة بعض اللاعبين، واستقدام نجوم جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ أملًا في الظهور بمستوى مميز في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الموسم المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعدما احتل المركز الـ14 في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.