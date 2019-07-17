الشباب يُقدم خورخي ألميرون الخميس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن تقديم الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الخميس.

وأوضح نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا، عند الساعة السادسة مساء، لتقديم خورخي ألميرون بحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ خليف الهويشان، في قاعة المؤتمرات الصحافية.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، خلفًا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى التدريبات الجماعية قبل عدة أيام، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، حيث تأمل الإدارة تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بأفضل شكل ممكن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة.