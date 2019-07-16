الشبانة: القضية الفلسطينية مركزية للأمة العربية

المواطن - واس

أكد معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة اليوم على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحادية عشرة المنعقدة حالياً بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة.

ورحب معاليه بالمشاركين في اجتماعِ المكتب التنفيذي لمجلسِ وزراء الإعلام العرب في عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، والذي استضافت الرياض جلسته الماضية، ضمن فعاليات وأنشطة الاحتفال بالرياضِ عاصمةً للإعلام العربي.

وقال معالي وزير الإعلام: “يأتي اجتماعنا اليوم استمراراً للجهود الرامية لتطويرِ العملِ الإعلاميِ العربيِ المشترك، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها أمتنا العربية، وبما يضمن تنسيق الجهود الإعلامية العربية لرفعِ مستوى الوعيِ لدى شعوبِنا، وصياغة خطاب إعلاميٍ مؤثرٍ عربياً وإقليمياً ودولياً”.



وأوضح أن القضية الفلسطينية تأتي على رأسِ البنود التي نناقشها اليوم، نظراً لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية، مؤكداً على أهمية دورِ الإعلامِ العربيِ في نقلِ ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث، ومنحِ الخبرِ الفلسطينيِ المساحة اللازمة، حتى يطلع العالم على عدالة المطالب الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الأستاذ تركي الشبانة إلى أنه نظراً لأهمية العملِ الإعلامي في إبرازِ ما تمثله القدس للأمة العربية، فإن الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي ليوم الإعلام العربِي ستكون تحت شعارِ “القدس في عيون الإعلام”.

وأشاد معاليه بالعملِ الإعلامي المتميز الذي قام به اتحاد إذاعات الدول العربية، واتحاد وكالات الأنباء العربية، والمتمثل في تكثيف نشر الأخبار المتعلقة بالقدسِ الشريف، من خلال التبادل الإخبارِي مع الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، مع التأكيد على أهمية مواصلة وتعزيزِ تلك الجهود.



ونبه معالي وزير الإعلام في كلمته الافتتاحية إلى أن اجتماع اليوم يناقش في البند الرابع تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزارِي، والتي تضمنت، دعوة وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء إلى تطبيقِ النقاط الخمس الواردة في الإعلان العربِي تحت عنوان “دعم العملِ العربِي للقضاء على الإرهاب”، وعلى رأسها الدعوة إلى عدم الوقوف موقف الحياد عند تغطية الأحداث الإرهابية، والتعامل معها على أنها عدوان على الدولة والمجتمعِ، والتركيز على آثارِها السلبية على التنمية.

وعبر معاليه عن تطلعه في هذا الاجتماعِ إلى مراجعة واعتماد ميثاق الشرف الإعلاميِ العربيِ، والذي تم تحديثه بناءً على مرئيات الدول الأعضاء، وذلك تمهيداً لإحالته إلى مجلسِ جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للمصادقة عليه.

وشدد معالي وزير الإعلام في ختام كلمته على أننا أمام ملفات ومحاور مهمة، معرباً عن أمله في أن نخرج بقرارات فاعلة، تترك أثراً على الإعلام العربي.