الشبانة لوزراء الإعلام العرب: علينا الاتحاد لمواجهة الإرهاب

المواطن - الرياض

بدأت في القاهرة اليوم، أعمال الدورة العادية الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة، وبحضور وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الإعلامية، لمناقشة قضايا الإعلام المهمة ورؤاه الإستراتيجية وبحث آليات تطويره.

وقال تركي الشبانة خلال كلمته بالدورة إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لم تراع حرمة شهر رمضان ولا الأرواح والممتلكات عندما هاجمت سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات والمملكة.

وأضاف أن المملكة لن تدخر جهدًا لمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف، كما أنها ستعمل بكل ما لديها من طاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967.

وشدد الشبانة على أنه: يجب علينا جميعًا أن نتحد لمواجهة الإرهاب.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية مناقشة عدد من البنود والتوصيات التي ناقشها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد يوم أمس بمقر الجامعة العربية.

ويأتي في مقدمتها بند القضية الفلسطينية والخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي‪، إضافة إلى ‬اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.‬

كما سيتم خلال اجتماعات الدورة الحالية بحث بند “خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج”، حيث يعمل المجلس في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط بها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين. ‬

كما يناقش جدول الأعمال خلال هذه الدورة عددًا من البنود المهمة الأخرى كالإستراتيجية الإعلامية العربية، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى‪.‬

وستشمل المناقشات أيضًا استحداث بند جديد هو “إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية” وهو مجال جديد للدارسة يهدف لحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.‬

ويتركز المحور الفكري للدورة الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب حول دور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح.