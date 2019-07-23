الشبانة يستعرض مجالات التعاون الإعلامي مع السفير الروسي

المواطن - واس
استقبل وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بجدة اليوم, سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.
استقبل وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بجدة اليوم, سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.
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