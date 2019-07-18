الشرطة السودانية تُفرق مسيرات بالخرطوم

المواطن - متابعة

أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع، الخميس، لتفريق متظاهرين توجّهوا نحو ميدان رئيسي في الخرطوم “لتأبين شهداء” الثورة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ اندلاعها في ديسمبر الماضي ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، وفقاً لعدد من الشهود.

وخرج المئات في مسيرات غداة توقيع قادة الجيش وحركة الاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لتأسيس إدارة مدنية، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وقال شهود إنّ “مئات الرجال والنساء ردّدوا هتافات ثورية ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة الخضراء، وهو ميدان رئيسي في الخرطوم، تلبية لدعوة “تجمع المهنيين السودانيين” إحدى قوى الاحتجاج الرئيسية.

وقال شهود عيان إنّ المشاركين هتفوا “مدنية مدنية” و”حرية وسلام وعدالة” في طريقهم للساحة.

وأفاد شاهد في محطة جاكسون للحافلات في وسط الخرطوم أنّ قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع عشرات المتظاهرين من التوجه للساحة الخضراء.

وأوضح أنّ “المتظاهرين الذين تفرّقوا في الشوارع الجانبية يحاولون تنظيم صفوفهم ومواصلة المسيرة، وهناك حالة من الكر والفر بين المتظاهرين والشرطة”.