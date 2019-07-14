الشرفي وكيلاً لـ جامعة الباحة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

بعد صدور قرار مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بتكليف الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشرفي وكيلاً للجامعة، تستعرض ” المواطن ” السيرة الذاتية للدكتور الشرفي.

فقد تقلّد الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشرفي عدّة مناصب خلال مسيرته العملية والأكاديمية التي تمتدّ لأكثر من ٢٥ عاماً قضى منها ستة عشر عاماً بالتعليم العام وتسعة أعوام بجامعة الباحة، حيث عمل أستاذاً مساعداً بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الباحة ثم أستاذاً مشاركاً لنفس القسم ثم وكيلاً لعمادة شؤون الطلاب، ثم عميداً لشؤون المكتبات بالإضافة لعمله وكيلاً لعمادة شؤون الطلاب، وأخيراً صدر قرار معالي مدير جامعة الباحة بتكليفه وكيلاً لجامعة الباحة.

لدى الدكتور عبدالرحمن عضويات عديدة، ومنها عضو اللجنة الدائمة لفحص عروض الشراء المباشر، عضو اللجنة الدائمة لفحص العروض، رئيس لجنة مصادر التعلم للتقويم المؤسسي الذاتي بجامعة الباحة، عضو مجلس صندوق الطالب بعمادة شؤون الطلاب، مؤسس والمدير التنفيذي لجائزة القراءة الناقدة بجامعة الباحة، عضو اللجنة الاستشارية لجائزة الباحة للإبداع والتفوق، رئيس تحرير صحيفة “باحة الجامعة” والمشرف على مجلة علامات الثقافية سابقاً، نائب علمي لبرنامج ” موهبة ” الصيفي المنعقد في رحاب جامعة الباحة، عضو لجنة الإعداد لمهرجان الصيف لعامي ١٤٣٣- ١٤٣٤هـ بمنطقة الباحة، رئيس لجنة الدراسات العليا والدورات بكلية التربية عام ١٤٣١ – ١٤٣٢هـ، رئيس وفد جامعة الباحة المشارك في مهرجان الجنادرية لعام١٤٣٣هـ، عضو لجنة الاحتياج والمفاضلة بين المتقدمين بقسم المناهج وطرق التدريس، عضو اللجنة التحضيرية لبرنامج الماجستير بقسم المناهج، المنسق العام لجامعة الباحة للمؤتمر العلمي الثالث لطلاب التعليم العالي لعام١٤٣٢هـ .

وقدّم الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشرفي مسيرة مميزة وحافلة بالمنجزات، لخدمة دينه ووطنه وولاة أمره.