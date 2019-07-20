الشياطين الحمر يُبدعون في مباراة مان يونايتد ضد الإنتر

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد الإنتر الإيطالي الودية، بفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، والمقامة حاليًّا في دولة سنغافورة.

وقبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد الإنتر، يخوض الفريقان معسكرًا إعداديًّا في دولة سنغافورة استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

وشهد الشوط الأول في مباراة مان يونايتد ضد الإنتر، تعادلًا سلبيًّا من قبل الفريقين، ليبدأ الشوط الثاني من المباراة بضغط هجومي من قبل فريق مانشستر يونايتد والذي سعى لإحراز الهدف الأول.

ونجح اللاعب الإنجليزي الشاب، ماسون جرين وود في إحراز الهدف الوحيد للشياطين الحمر في مباراة مان يونايتد ضد الإنتر بالدقيقة السادسة والسبعين من عمر المباراة.

وانتهت مباراة مان يونايتد ضد الإنتر بفوز مانشستر يونايتد، حيث يسعى المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير لتحقيق أفضل النتائج مع نادي مانشستر يونايتد في الموسم الجديد، خاصة من أجل المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي.

وقبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد الإنتر، كان المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان اعترف برغبته في ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي مانشستر يونايتد.

وكان الملعب الوطني في دولة سنغافورة استضاف مباراة مان يونايتد ضد الإنتر التي انطلقت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة.

وقبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد الإنتر، كان مانشستر يونايتد نجح في التفوق على فريق ليدز يونايتد برباعية دون رد في لقاء ودي.

ومن المنتظر بعد نهاية مباراة مان يونايتد ضد الإنتر، أن يتحرك نادي إنتر ميلان لحسم صفقة اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن الإنتر يبحث عن البديل الجيد للأرجنتيني ماورو إيكاردي، والذي أصبح قريبًا من مغادرة النيراتزوري.

وبعد الخسارة في مباراة مان يونايتد ضد الإنتر، سيركز المدرب أنطونيو كونتي على تدعيم فريقه بصفقات قوية من أجل المنافسة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي في موسم 2019-2020.