الصائغ: الإستراتيجية تمنع هدر الوقت والمال

المواطن - محمد سمعه

تحدث أحمد الصائغ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن رأيه في إستراتيجية دعم الأندية التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وقال الصائغ في تصريحات إعلامية: أشكر قيادتنا وحكومتنا الرشيدة على هذا الدعم، بالتأكيد هذه الإستراتيجية وهذه الحوكمة ستُفيد الأندية كثيرًا خلال الفترة المقبلة.

وتابع أحمد الصائغ: هذه الإستراتيجية تمنع هدر المال والوقت والجهد، وتضع كل شيء على الطريق الصحيح، ونحن في النادي بدأنا نعمل على ملفات الحوكمة والأمير منصور بن مشعل داعم كبير لنا في النادي الأهلي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أقرت إستراتيجية دعم الأندية عن طريق تخصيص ملياري ونصف المليار ريال لدعم جميع الأندية الرياضية، بواقع تخصيص مليار و64 مليون ريال لدعم أندية دوري المحترفين، وتخصيص 171 مليون ريال لدعم أندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

أحمد الصايغ – رئيس النادي #الأهلي : نحن في الأهلي بدئنا نعمل على ملفات الحوكمة و الأمير منصور بن مشعل داعم كبير لنا .

#استراتيجية_دعم_الأندية#KSA_SPORTS pic.twitter.com/6be8vMixjv — KSA SPORTS (@riyadiyatv) July 20, 2019