الصبغة التشيلية ترسم ملامح الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، تعاقده مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز لتدعيم مركز خط الوسط الهجومي قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وجاء تعاقد الاتحاد مع اللاعب لويس خيمينيز بعد طلب وإصرار من مواطنه التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد.

جماهير الاتحاد تنتظر نتائج الصبغة التشيلية:

وينتظر الجمهور الاتحادي أن تأتي الصبغة التشيلية بثمارها مع العميد في الموسم الجديد، حيث إن تواجد كارلوس فيلانويفا مع مواطنه لويس خيمينيز وتحت قيادة سييرا سيمثل طابعًا هجوميًّا قويًّا للعميد في الموسم الجديد.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان تعاقد مع اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو من صفوف نادي سانتوس البرازيلي لمدة موسم رياضي واحد.

جدير بالذكر أن اللاعب لويس خيمينيز سيرتدي قميص نادي الاتحاد لمدة موسم.

ويحمل اللاعب لويس خيمينيز، الجنسية الفلسطينية مما يجعله لاعبًا آسيويًّا في صفوف العميد ولا يُعامل معاملة اللاعب الأجنبي من خارج القارة الصفراء.

وكان نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أصدر بيانًا في الأيام القليلة الماضية، أكد فيه أن رحيل أو انضمام أي لاعب لـ صفوف العميد يأتي بعد مشاورة فنية مع المدرب خوسيه لويس سييرا.

وخسر الاتحاد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مايو الماضي لمصلحة نادي التعاون.