الصحة تحقق في مقطع الممرضة وأخصائي الأشعة

المواطن - محايل

وجهت وزارة الصحة بالتحقيق في مقطع فيديو متداول يُظهر إساءة معاملة أخصائي الأشعة لممرضة في مستشفى محايل العام.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها: حرصاً على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.. الصحة توجه بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.

وكان مقطع فيديو أظهر أخصائي الأشعة وهو يهين الممرضة ويرفع صوته عليها ويطلب من امرأة أخرى ألا تتدخل.

وانتقد المواطنون تصرف الأخصائي مطالبين بالتحقيق معه.