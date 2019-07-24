الصفقات التبادلية تُبقي نيمار في سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

اقترب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم المقبل، لرفض ناديه الصفقات التبادلية.

وترغب إدارة نادي باريس سان جيرمان في الحصول على المبلغ المالي الذي دفعه لضم نيمار من برشلونة عام 2017، دون الدخول في أي صفقات تبادلية لرحيل نجمه البرازيلي.

وأكدت صحيفة “موندو ديبوتيفو” الإسبانية، أن الاقتراح الوحيد الذي وصل لنادي باريس سان جيرمان كان من برشلونة، وشمل الثنائي فيليب كوتينيو وراكيتيتش، بجانب 40 مليون يورو نقدًا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان لا يرغبون في التعاقد مع راكيتيتش، ويُريدون الحصول على الأموال من صفقة بيع نيمار.

وأشارت إلى أن الأمر ذاته بالنسبة لنادي ريال مدريد الذي يرغب في ضم الويلزي غاريث بيل ضمن صفقة نيمار، إلا أن باريس سان جيرمان غير مهتم بضم نجم المرينغي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن السيناريو الأكثر واقعية بشأن نيمار وهو الذي يتم التفكير فيه حاليًا داخل باريس سان جيرمان، هو التمسك ببقاء اللاعب البرازيلي وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي ليوناردو قد ألمح إلى احتمالية استمرار نيمار هذا الصيف، وقال: “لا نمانع رحيله، إذا وصل عرض جيد، لكن إذا بقي، فعليه الامتثال للقواعد الجماعية”.