الصلاة على الأمير بندر بعد صلاة العشاء في الحرم والعزاء غداً في الرياض

وسيقام العزاء في وفاة المغفور له – بإذن الله تعالى – الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، في قصر سموه بمدينة الرياض اعتبارًا من بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ إلى الساعة التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام.