الصمعاني يبحث التعاون العدلي في أذربيجان

المواطن - الرياض

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني السيد ندروز محمدوف، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العدليّة.

وقال وزير العدل: إن هناك حرصاً متبادلاً بين البلدين على تنمية العلاقات والتعاون في المجال العدلي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم وبرنامج التعاون المشترك الموقع بين الجانبين.

وذكر أن وزارة العدل وضعت استراتيجية خاصة لتعزيز الشراكات الدولية مع الدول الصديقة والاستفادة المشتركة من هذه الشراكات في مجالات التدريب والتقنية وهندسة الإجراءات والتجارب المتبادلة.

وأبرز الصمعاني خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني ملامح عن النظام العدلي السعودي، وما يشهده من تطور وتقدم في ظل ما يجده من اهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله-.

وبيّن أن القطاعات العدلية شهدت تحولاً رقمياً كبيراً أسهم بشكل جوهري في اختصار الإجراءات والتسهيل على المستفيدين والمتقاضين، والحراك التطويري مستمر بعون الله وتوفيقه.

وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره على حسن الحفاوة والاستقبال التي لاقاها والوفد المرافق له، متطلعاً للمزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع العدلي في البلدين.