الصيعري ينضم لمعسكر الوحدة

المواطن - مروة نبيل

انضم النجم محمد الصيعري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المقام حاليًّا في سلوفينيا، وشارك في التدريبات الجماعية.

وكان نادي الوحدة قد تعاقد مع المهاجم محمد الصيعري قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمدة أربعة أعوام، في صفقة تبادلية، حيث انتقل صالح العمري إلى فارس الدهناء مع دفع مبلغ مالي.

ولعب محمد الصيعري الموسم الماضي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم على سبيل الإعارة من الاتفاق، وظهر بمستوى مميز، وكان سببًا في بقائه في الدوري السعودي للمحترفين.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة معسكرًا خارجيًّا في سلوفينيا؛ أملًا في إعداد اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.