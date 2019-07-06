الضغوطات تتزايد على مدرب النصر

المواطن - محمد سمعه

يركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، على إعداد الفريق للموسم الجديد مع التركيز على المنافسة على البطولات.

وتتزايد الضغوطات حاليًّا على المدرب روي فيتوريا من أجل ضرورة إبعاد لاعبي الفريق الأول عن أي معوقات تؤثر عليهم، خاصة بعد تأخر إعلان رئيس نادي النصر الجديد.

مجهود كبير منتظر من المدرب:

وسيبذل المدرب روي فيتوريا مجهودًا كبيرًا أيضًا في الفترة المقبلة؛ وذلك من أجل تجديد الروح المعنوية للاعبي النصر وتجديد الطموح لديهم؛ أملًا في الفوز ببطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الثاني على التوالي بالإضافة للمنافسة على الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويذكر أنه يتنافس في الوقت الحالي خمسة مرشحين لرئاسة النصر لمدة أربع سنوات في الفترة المقبلة، وهم: “نصر النصر، صالح عبدالرحمن الأطرم، صفوان السويكت، عبدالله العثمان، تركي الدهام”.

وترشح الخماسي لرئاسة النصر في الفترة الثالثة للترشح، والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للرياضة، وذلك بعد عدم تقدم أي مرشح لرئاسة النصر خلال الفترة الأولى والفترة الثانية.

وكان سعود آل سويلم، رئيس النصر السابق، أعلن اعتذاره عن الترشح لرئاسة النصر في الفترة الأخيرة مكتفيًا بما قدمه أثناء فترة تكليفه من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وتولى روي فيتوريا تدريب النصر خلفًا لمواطنه هيلدر كريستوفاو في يناير الماضي.