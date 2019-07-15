الطريق إلى نهائي Africa cup

المواطن - مروة نبيل

حسم منتخبا الجزائر والسنغال التأهل رسميًا إلى نهائي Africa cup 2019 بعد الفوز على نيجيريا وتونس في مباراتي الدور نصف النهائي.

ولم يكن طريق الجزائر والسنغال إلى نهائي Africa cup 2019 بالسهل، حيث تواجدا معاً في المجموعة الثالثة التي ضمت كينيا وتنزانيا أيضًا، لتكون بمثابة مجموعة الموت.

Africa cup

وتألق منتخب الجزائر في منافسات دور المجموعات في Africa cup 2019، وبدأ مشواره بالفوز على كينيا بهدفين دون رد، قبل أن يتغلب على السنغال بهدف نظيف، وفاز على تنزانيا بنتيجة 3/0.

وتأهل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة Africa cup 2019 كمتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة ليلاقي غينيا، وتمكن من الفوز بثلاثية دون رد.

وفي نهائي مبكر ببطولة Africa cup 2019، واجهت الجزائر منتخب ساحل العاجل في الدور ربع النهائي، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لتبتسم ركلات الترجيح لمحاربي الصحراء.

وتمكن منتخب الجزائر الأول لكرة القدم من الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى نهائي Africa cup 2019 ويواجه السنغال.

على الجانب الآخر، بدأت السنغال مشوارها في Africa cup 2019 بالفوز على تنزانيا بهدفين دون رد، ثم الهزيمة أمام الجزائر بنتيجة 1/0، واختتمت مواجهات دور المجموعات بالفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.

وأطاحت السنغال بمنتخب أوغندا من الدور ثمن النهائي، قبل أن تفوز على بنين في دور الـ8 من Africa cup 2019، وواصل أسود التيرانغا التألق، وأقصى منتخب تونس من الدور نصف النهائي.

نهائي Africa cup 2019

ومن المقرر أن يحتضن استاد القاهرة الدولي نهائي Africa cup 2019 بين الجزائر والسنغال، مساء يوم الجمعة المقبل.